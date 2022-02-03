Сертифицированный
детейлинг центр в Москве
Профессиональный подход к Вашему авто
О детейлинг центре
Внешний вид автомобиля говорит о статусе его владельца. Отполированный кузов без царапин и вмятин, чистый и тихий салон – что еще нужно для комфортной езды и произведения положительного впечатления на окружающих? Специалисты детейлинг-центра «detailing-on» оказывают квалифицированные услуги автовладельцам в Москве. Осуществляем комплексный уход и защиту вашего авто, возвращая ему первоначальную привлекательность как снаружи, так и внутри.
Наши успехи
Наши услуги
Детейлинг - химчистка салона
Используем только качественную и безопасную автомобильную химию, а также мощное чистящее оборудование.
Покрытие керамикой
Нанесение специального состава позволяет улучшить эксплуатационные качества покрытия и сделать вид авто более привлекательным.
Полировка кузова
Наши мастера проведут процедуру, позволяющая восстановить эстетические характеристики внешнего ЛКП!
Шумоизоляция и антискрип
Обращаются владельцы даже самых современных авто, а машинам старого автомобильного фонда такая отделка просто жизненно необходима.
Удаление вмятин без покраски
Работаем по технологии PDR – помогаем металлу выправиться, убрав напряжение. Возвращаем поверхности кузова заводской первозданный вид!
Реставрация салона авто
Стандарты качества и инновационные материалы премиум класса помогают мастерам в работе с Вашим авто, они положительно влияют на их уровень работ.