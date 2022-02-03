"Я категорически советую это место. Во первых удобное расположение. Во вторых отличные цены за крутое качество. В третьих крутейший персонал. Приехал перешить руль Шевроле Тахо. Попросил ребят можно ли пораньше, оказалось, что ради меня мастер приехал к 7, вместо 10 (время открытия). Далее мне разрешили работать в отдельном кабинете на протяжении всего дня. Так же ребята из команды откопали у меня в машине музыки на 200 тысяч. Я о ней не знал, когда купил машину, ездил долгое время с одним динамиком работающим и был доволен))) В итоге разобрались почему не работает, сгоняли докупили проводов, всё сделали и настроили. Теперь такая музыка только у меня и у Майкла Джексона. В итоге я не знаю радоваться мне безупречному рулю или нереально крутой музыке. Или же плакать от того, что доехав до дома я оглох. Короче самое крутое в этом месте - это специалисты. Редко в сервисах встретишь настолько адекватных людей. Я уже всем друзьям рассказал и сам сюда ещё вернусь за другими услугами.!"

Михаил Титов 25.02.2022