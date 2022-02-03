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Сертифицированный
детейлинг центр в Москве

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О детейлинг центре

Внешний вид автомобиля говорит о статусе его владельца. Отполированный кузов без царапин и вмятин, чистый и тихий салон – что еще нужно для комфортной езды и произведения положительного впечатления на окружающих? Специалисты детейлинг-центра «detailing-on» оказывают квалифицированные услуги автовладельцам в Москве. Осуществляем комплексный уход и защиту вашего авто, возвращая ему первоначальную привлекательность как снаружи, так и внутри.

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Наши услуги

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Детейлинг - химчистка салона

Используем только качественную и безопасную автомобильную химию, а также мощное чистящее оборудование.

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Покрытие керамикой

Нанесение специального состава позволяет улучшить эксплуатационные качества покрытия и сделать вид авто более привлекательным.

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Полировка кузова

Наши мастера проведут процедуру, позволяющая восстановить эстетические характеристики внешнего ЛКП!

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Шумоизоляция и антискрип

Обращаются владельцы даже самых современных авто, а машинам старого автомобильного фонда такая отделка просто жизненно необходима.

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Удаление вмятин без покраски

Работаем по технологии PDR – помогаем металлу выправиться, убрав напряжение. Возвращаем поверхности кузова заводской первозданный вид!

Полировка и химчистка автомобилей В москве

Реставрация салона авто

Стандарты качества и инновационные материалы премиум класса помогают мастерам в работе с Вашим авто, они положительно влияют на их уровень работ.

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Наши преимущества

Работаем 24/7

Вы можете в любое удобное для вас время приехать или обратится к нам через сайт

Высокотехнологичное оборудование

Хорошие натуральные и искусственные материалы

Работаем с автомобилями всех марок и моделей

Найдем подход к любому автомобилю, как бизнес так и эконом класса.

Оплата после работы

Клиент видит, за что платит!

Предлагаем эффективные решения для любого бюджета

Подберем с Вами различные варианты обслуживания

Наша команда

Квалифицированные мастера, которые живут автомобилями и отвечают за безупречный результат своей работы

Отзывы
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"Я категорически советую это место. Во первых удобное расположение. Во вторых отличные цены за крутое качество. В третьих крутейший персонал. Приехал перешить руль Шевроле Тахо. Попросил ребят можно ли пораньше, оказалось, что ради меня мастер приехал к 7, вместо 10 (время открытия). Далее мне разрешили работать в отдельном кабинете на протяжении всего дня. Так же ребята из команды откопали у меня в машине музыки на 200 тысяч. Я о ней не знал, когда купил машину, ездил долгое время с одним динамиком работающим и был доволен))) В итоге разобрались почему не работает, сгоняли докупили проводов, всё сделали и настроили. Теперь такая музыка только у меня и у Майкла Джексона. В итоге я не знаю радоваться мне безупречному рулю или нереально крутой музыке. Или же плакать от того, что доехав до дома я оглох. Короче самое крутое в этом месте - это специалисты. Редко в сервисах встретишь настолько адекватных людей. Я уже всем друзьям рассказал и сам сюда ещё вернусь за другими услугами.!"
Полировка и химчистка автомобилей В москве
Михаил Титов
25.02.2022
"В субботу 16 октября заехал к ним, чтобы отремонтировать поролон водительского сиденья в МЛ500 W164. Сделали быстро, работают профессионально, целое ателье по пошиву 🙂 Посмотрим как долго держаться будет, хотя думаю, это уже даже не от них зависит. Машине все таки 14 лет. Наверное соберусь к ним через 1-2 года еще руль перетягивать."
Юлия Кононова
18.02.2022
"Быстро и качественно, приеду еще по салону устранять недостатки! Парни молодцы!."
Полировка и химчистка автомобилей В москве
Сергей Орлов
21.02.2022
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