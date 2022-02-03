В нашем детейлинг центре используем исключительно неопасную автохимию для химчистки салона автомобиля — KOCH (Германия) , Meguiar’s (Америка),GYEON премиальный Корейский бренд)

Она официально рекомендована (омологирована) Mercedes и BMW. Данная химия биоразлагаема и гипоаллергенна, поэтому никаких вредных последствий невозможно.

Откроем секрет — 95% автомоек в Москве делают ее низкокачественной химией Vinet, состоящей на 90% из хлор, а это вредно для вашего здоровья и после ее высыхания велика вероятность появления разводов).

По инструкции мы разбавляем немецкий раствор химии не обычной водой (как делают во многих местах), а дистиллированной водой, чтобы исключить даже малейшую возможность появления разводов после выполненных работ.