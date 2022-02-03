Химчистка-детейлинг салона

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Детейлинг-студия выполнит профессиональную химчистку салона вашего автомобиля. Если в процессе эксплуатации сиденье, пол, потолки и прочие элементы внутри авто подверглись загрязнению, опытные мастера быстро приведут транспортное средство в полный порядок. Мы используем только качественную и безопасную автомобильную химию, а также мощное чистящее оборудование. После химчистки в салоне не останется следов пыли, грязи и моющих средств.

Химчистка салона
Химчистка салона
Химчистка салона

Прайс лист

Химчистка салона

Супер комплекс
22 000
2 дня
Детейлинг химчистка
Использование специальной химии и инструментов
Антидождь на лобовое стекло в подарок

✅Трехэтапная мойка кузова
✅ Снятие сидений и деликатная чистка
✅ Нижняя часть багажника
✅ бархатная часть дверей
✅ Двери
✅ Багажник полностью
✅ Приборная панель
✅ Потолок со стойками
✅ Ремни безопасности
✅ Кондиционер и пропитка кожи
✅Защитное покрытие по ткани с гидрофобным и олеофобным эффектом
✅ Кондиционер и восстановление пластика

Комплекс +
15 000
1 день
Антидождь на лобовое стекло в подарок

✅Трехэтапная мойка кузова
✅ Сиденья деликатная чистка
✅ Двери
✅ Багажник полностью
✅ Приборная панель
✅ Потолок со стойками
✅ Ремни безопасности
✅Кондиционер и пропитка кожи
✅Защитное покрытие по ткани с гидрофобным и олеофобным эффектом
✅ Восстановление пластика

КомплексХимчистка салона
10 000
1 день
Антидождь на лобовое стекло в подарок

✅Трехэтапная мойка кузова
✅Сиденья
✅Двери
✅Багажник видимая часть
✅Приборная панель
✅Потолок со стойками
✅Ремни безопасности

Какую химию мы используем для химчистки салона автомобиля

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В нашем детейлинг центре используем исключительно неопасную автохимию для химчистки салона автомобиля — KOCH (Германия) , Meguiar’s (Америка),GYEON премиальный Корейский бренд)

 

Химчистка салона Химчистка салона

Химчистка салона

Она официально рекомендована (омологирована) Mercedes и BMW. Данная химия биоразлагаема и гипоаллергенна, поэтому никаких вредных последствий невозможно.

Откроем секрет — 95% автомоек в Москве делают ее низкокачественной химией Vinet, состоящей на 90% из хлор, а это вредно для вашего здоровья и после ее высыхания велика вероятность появления разводов).
По инструкции мы разбавляем немецкий раствор химии не обычной водой (как делают во многих местах), а дистиллированной водой, чтобы исключить даже малейшую возможность появления разводов после выполненных работ.

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Химчистка салона
Химчистка салона

Особенности при чистке салона авто

     Если автовладелец хочет добиться идеальной чистоты в салоне автомобиля, то простой мойкой подручными средствами не обойтись. Только специализированные очистители и профессиональное оборудование способны вернуть пластиковым, текстильным и кожаным поверхностям аккуратный вид. Подход к чистке автосалона должен быть комплексным, иначе хорошего результата добиться не удастся.

Химчистка салона

Химчистка, выполненная мастерами, позволяет:

извлечь и удалить загрязнения из шовных соединений, мелких пор, щелей и перфорации;

очистить от пятен текстиль, например, обивку сидений и дверных карт;

убрать пыль, отпечатки и прочие следы с приборной панели, ремней безопасности, пластиковых стоек;

привести в порядок коврики, дверные проемы, накладки педалей, багажник.

    Для комплексного ухода за салоном автомобиля используют деликатную химию. Ее активные вещества отлично справляются с загрязнениями разной сложности, устраняют неприятные запахи. Дополнительно после химчистки будет проведена ионизация. Благодаря данной процедуре, в салоне авто уничтожаются все патогенные грибки и бактерии, что особенно актуально, если в машине осуществляется перевозка маленьких детей.

Примеры работ по химчистке

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Наглядно убедиться в качестве химчистки салона автомобиля можно на примерах работ до и после процедуры. Для каждого транспортного средства подбирается индивидуальный набор продуктов для детейлинга, что позволяет гарантировать безупречный результат процедуры.

Химчистка салона

Наши мастера:

быстро определят тип загрязнений;

подберут материалы с учетом особенностей материалов и обязательно протестируют их на незаметном участке;

очистят поверхности по эффективной технологии, используя профессиональный инвентарь и оборудование.

Обращайтесь к нам сегодня

Вернем первозданный вид Вашему автомобилю!

Можете написать нам на почту заполнив контактную информацию, либо обратится к нам по телефону или мессенджеру.

Написать нам

В стоимость входит базовая химчистка пола и ковриков, всех сидений, приборной панели, руля и задней полки багажника, воздуховодов, проемов и щелей, стекол, зеркал и видимой части багажника, обивки дверей и всех пластиковых элементов салона и потолка.

Кондиционеры кожи, пластика и защитные пропитки салона заказываются отдельно.

Цена химчистки автомобильного салона зависит от нескольких факторов:

  • габаритов транспортного средства;
  • степени загрязнения салона;
  • характера пятен;
  • типа обивочного материала сидений, дверей, подлокотников, потолка, пола;
  • объема работы.

Мастера детейлинг центра -detailing-on.ru не рекомендуют экономить на химчистке салона автомобиля. Детейлинг-уход кардинально отличается от обычной влажной уборки или потоковой чистки. Специалист удалит все пятна, крошки, забившуюся пыль и грязь без последствий для материалов автосалона, не допуская ошибок ведущих к порче кожи, алькантары или тканевой обивки. В процессе работы задействованы качественные очистители, пятновыводители, протирочные материалы. Парогенераторы, экстракторы, мощные моющие пылесосы легко справятся с самыми застарелыми и сложными пятнами, бесследно удаляя их.

Запишитесь на химчистку салона прямо сейчас! Профессионалы детейлинг центра вернут автомобилю первоначальную привлекательность и аккуратность быстро и недорого.

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Ждем вас уже сегодня! Мы знаем, как вернуть вашему автомобилю заводской вид даже после активной эксплуатации. Убедитесь в этом, обратившись в наш детейлинг-центр!

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